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محافظ الجيزة يشهد توزيع التابلت اليوم وحملة التطعيم بالمدارس

الأحد، 17 فبراير 2019 12:00 ص
محافظ الجيزة يشهد توزيع التابلت اليوم وحملة التطعيم بالمدارس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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يشارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى حملة تطعيم ومكافحة أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لأطفال المدارس بالمرحلة الابتدائية، وذلك بمدرستى عامر عبد المقصود بالدقى والخلفاء الراشدين بشارع الزعفران بالعمرانية.

كما يشهد محافظ الجيزة، توزيع اجهزة التابلت على الطلاب بمدرسة السعيدية، وذلك ضمن مشروع تطوير التعليم الجديد.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى تصريحات له، أن الحملات تأتى فى إطار توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف جميع الفئات العمرية لطلبة بالمدارس.

وقال المحافظ، إن مديرية الصحة ستقوم بتنظيم حملة قومية لطلبة المدارس الابتدائية تستهدف 584 ألف طالب بـ566 مدرسة لفحص أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة خلال الفترة من 16/2 حتى 28/2، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف والتأمين الصحى .


 


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