محافظ البحيرة يسلم التابلت لـ601 طالب بمدرسة الثانوية العسكرية

البحيرة – الامير نصرى

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم، بتسليم التابلت الواردة للمحافظة، حيث قام بتسليم عدد 601 طالب من طلاب الصف الاول الثانوى بمدرسة الثانوية العسكرية، بالإضافة الى عدد 48 تابلت للمعلمين والوكلاء بالمدرسة، مؤكداً على أنه سيتم توزيع التابلت على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى المعلمين وعدد من العاملين في المديريات التعليمية .

يـأتى ذلك، فى اطار خطة وزارة التربية والتعليم، للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاستفادة القصوى من بنك المعرفة المصري، الذى يعد أحد أهم إنجازات الدولة والمشروعات الرائدة، التي تساهم فى تطوير جودة التعليم فى اطار رؤية مصر 2030، وفى اطار الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة .

وأشار آمنة، إلى أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي، و توفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، واداء الامتحانات دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية .

وقال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن استخدام التابلت فى المدارس كوسيلة علمية، تتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري .

وأشار سعد، الى انه سيتم تسليم التابلت للطلاب بعد استيفاء الشروط المحددة لاستلامه، ومنها بوليصة تأمين يتم سداد قيمتها في مكاتب البريد فى مقابل وصل بقيمة 100 جنيه سنوياً كتأمين شامل علي التابلت، للحصول علي جهاز بديل في حالة ضياع أو تلف الجهاز، والبوليصة إجبارية، حيث أن رقم التأمين سيكون مطلوباً من الطالب عند استيفاء أوراق التابلت، ويقوم الطالب وولى الأمر بعد سداد قيمة التأمين بالتوجه إلى المدرسة للتوقيع على إقرار استلام الجهاز، وعلى الطالب التوجه إلى إخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة فى حال حدوث عطل أو تلف للتابلت، أو الاستعانة بخدمة العملاء .

و وجه محافظ البحيرة، بضرورة تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت، وعمل الصيانة الدورية لها، مع التزام الطلاب بالجدية فى التعامل معها، لتحقيق المستهدف منها فى تطوير التعليم ما قبل الجامعي .

رافق المحافظ خلال تسليم التابلت على الطلاب، المحاسب محمد خميس رئيس مدينة دمنهور، وقيادات التربية والتعليم.