محافظ البحيرة: رئيس الوزراء وافق على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات نفع عام

البحيره – الامير نصرى

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطع أراضى بمدن ومراكز المحافظة، لإقامة مشروعات نفع عام عليها، حيث تم تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة، الخاصة بزمام مركز ومدينة دمنهور، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع إسكان إجتماعي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة، حيث تأتى القطعة الأولى بمساحة 1382.99 م2، خلف الإنشاء والتعمير بمركز ومدينة دمنهور، و القطعة الثانية بمساحة 7765 م2، والكائنة أمام الشرطة العسكرية، الواقعة بين مثلث الخوالقه والسكة الحديد بمركز ومدينة دمنهور.

كما أعلن آمنة، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، طبقاً للقرار رقم 195 لسنة 2019م، علي تعديل كل من الحد القبلي والغربي لقطعة أرض أملاك دولة على مساحة 2100 م2، تبرع من أحد المواطنين، والواقعة بناحية الزعفران بمركز كوم حماده، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، والتى كان قد صدر لها قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء رقم 3344 لسنة 2016م، ليكون الحد القبلي أرض زراعية بطول 60 م، والحد الغربي شارع ترابي عرض 6 م بطول 39 م.