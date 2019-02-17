video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة: رئيس الوزراء وافق على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات نفع عام

الأحد، 17 فبراير 2019 03:28 م
محافظ البحيرة: رئيس الوزراء وافق على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات نفع عام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيره – الامير نصرى
إضافة تعليق
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطع أراضى بمدن ومراكز المحافظة، لإقامة مشروعات نفع عام عليها، حيث تم تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة، الخاصة بزمام مركز ومدينة دمنهور، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع إسكان إجتماعي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة، حيث تأتى القطعة الأولى بمساحة 1382.99 م2، خلف الإنشاء والتعمير بمركز ومدينة دمنهور، و القطعة الثانية بمساحة 7765 م2، والكائنة أمام الشرطة العسكرية، الواقعة بين مثلث الخوالقه والسكة الحديد بمركز ومدينة دمنهور.
 
كما أعلن آمنة، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، طبقاً للقرار رقم 195 لسنة 2019م، علي تعديل كل من الحد القبلي والغربي لقطعة أرض أملاك دولة على مساحة 2100 م2، تبرع من أحد المواطنين، والواقعة بناحية الزعفران بمركز كوم حماده، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، والتى كان قد صدر لها قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء رقم 3344 لسنة 2016م، ليكون الحد القبلي أرض زراعية بطول 60 م، والحد الغربي شارع ترابي عرض 6 م بطول 39 م. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة يسلم التابلت لـ601 طالب بمدرسة الثانوية العسكرية

محافظ البحيرة يفتتح الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية بحضور سفير البحرين

محافظ البحيرة يفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بتكلفة 1.6 مليون جنيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار البحيره

محافظه البحيره

محافظ البحيره

رئيس الوزراء

رئاسه الوزراء

مصطفى مدبولى




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة