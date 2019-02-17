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محافظ أسيوط يزور الطفلة نوران ضحية "الضغط العالى" بالمستشفى الجامعى

الأحد، 17 فبراير 2019 01:37 م
محافظ أسيوط يزور الطفلة نوران ضحية "الضغط العالى" بالمستشفى الجامعى زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي
أسيوط/ هيثم البدري
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زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الطفلة "نوران رجب محمد" بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى أسيوط الجامعي، للاطمئنان على حالتها الصحية بعد تعرضها لحروق نتيجة سقوط سلك ضغط عالي عليها، و رافقه خلال الزيارة الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سعد زكي مدير مستشفى أسيوط الجامعي، والدكتور يوسف صالح رئيس قسم جراحة التجميل، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وأطمأن المحافظ، على الوضع الصحي للطفلة، مستوضحًا عن تفاصيل الحالة، وأفاد رئيس قسم الحروق بأنها أصيبت بحروق في الوجه والكفين من الدرجة الثالثة، وفور وصولها المستشفى تم عمل الاسعافات اللازمة وخضعت لعلاج مكثف، وتم إجراء عملية للوجه مؤكدا أن الحالة خرجت من العمليات ومستقرة حاليًا.
 
وأوصى محافظ أسيوط، إدارة المستشفى، بتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للطفلة، وعدم مغادرتها المستشفى إلا بعد تماثلها للشفاء، كما ألتقى بأسرتها، مؤكدًا أنه يتابع حالة ابنتهم شخصيًا، وأنها تخضع لأفضل رعاية صحية وعلاجية داخل المستشفى، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة لمنزلها ومدرستها، وقرر صرف مساعدة عاجلة لهم نظرًا لظروفهم ومساعدتهم في هذا الظرف الطارئ.
 
كانت الطفلة "نوران رجب محمد" 8 سنوات، بالصف الأول الإبتدائي، قد تعرضت لحادث سقوط سلك ضغط عالي أثناء تواجدها أعلى سطح منزلهم بمنطقة زرزارة بحي غرب مدينة أسيوط، مما أسفر عن إصابتها بحروق في الوجه والكفين، وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي.
 
ووجه المحافظ، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وعمل تقرير مفصل وعرضه عليه، كما قرر تشكيل لجنة من شركة الكهرباء والحي والمتابعة الميدانية لزيارة المنطقة، وتقديم تقرير مفصل عن حالة أسلاك الضغط العالي بالمنطقة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث، وتوفير وسائل أو حلول لتحقيق الأمان بتلك المناطق حفاظا على سلامة الأهالي والمقيمين بالمنطقة.
 
زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (1)
زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (1)

زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (2)
زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (2)

زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (3)
زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (3)

زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (4)
زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (4)

زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (5)
زيارة الطفلة نوران بالمستشفى الجامعي (5)

 


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