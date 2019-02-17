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محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير طريق المطار والكورنيش الجديد

الأحد، 17 فبراير 2019 01:31 م
محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير طريق المطار والكورنيش الجديد محافظ أسوان يتفقد طريق الكورنيش
أسوان - ندى سليم
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أجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جولة تفقدية اليوم الأحد، لطريق المطار والكورنيش الجديد رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، بالإضافة إلى مسئولى المراسى السياحة وشرطة المرافق، موجها بضرورة إعداد تقرير يومى عن حجم أعمال الرصف والإحلال والتجديد للبلدورات الجارية بطول طريق المطار وغيره من الطرق الرئيسية من أجل التعرف على معدلات الإنجاز والوقوف على حجم الأعمال المتبقية لضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة، إستعداداً لإستضافتها الملتقى الشباب العربى الإفريقى فى مارس القادم

كما وجه المحافظ، مسئولى مجلس المدينة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والهيش والحشائش من على جانبى الطريق أولاً بأول مع ضرورة رفع مستوى أعمال التجميل والإنارة والدهانات والتشجير ، بجانب سرعة تغطية أسلاك الكهرباء العارية على جانبى الطرق العامة وخاصة طريق المطار ، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعرض الموقف التنفيذى لبعض المبانى المهجورة على جانبى طريق المطار تمهيداً لدراسة إستغلالها والإستفادة منها لخدمة المواطن الأسوانى بالشكل المطلوب وتحسين المظهر الجمالى للمدينة ليتناسب مع مكانتها السياحية العريقة


كما وجه محافظ أسوان، شرطة المرافق بسرعة التنسيق مع قوات الأمن لتنظيم حملة إزالة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات القائمة على المراسى الجديدة بطول الكورنيش الجديد ، موجهاً مسئولى المراسى السياحية بسرعة إعداد تقرير مفصل عن الموقف التنفيذى لأعمال الإنشائية الجارية بهذه المراسى، مكلفا أيضا بسرعة تنفيذ المصادرة الفورية لإحدى عربات الحنطور التى تقف بالمخالفة على الكورنيش الجديد مع ضرورة التنسيق مع المرور لتشديد الرقابة على مثل هذه العربات وإتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية ضد المخالف منها للسيطرة على تحركاتها والتأكد من إلتزامها بالوقوف فى الأماكن المخصصة لها

كما قرر "إبراهيم"، تحرير المحاضر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عربات التوكتوك و السيارات التى تقف مخالفة بطريق شارع أبطال التحرير، المواجهه لمبنى المحافظ من أجل الحد من التكدس والإزدحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بهذا الشارع الحيوى
 

محافظ أسوان يتفقد طريق المطار (1)
محافظ أسوان يتفقد طريق المطار 

 

محافظ أسوان يتفقد طريق المطار (2)
محافظ أسوان يتفقد طريق الكورنيش

 

محافظ أسوان يتفقد طريق المطار (3)
محافظ أسوان يتفقد طريق الكورنيش
 

 

 


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