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محافظة القاهرة: تنفيذ مشاريع تحسين خدمات المياه والصرف الصحى بـ88 مليون جنيه

الأحد، 17 فبراير 2019 12:04 م
محافظة القاهرة: تنفيذ مشاريع تحسين خدمات المياه والصرف الصحى بـ88 مليون جنيه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة القاهرة تنفيذ عدة مشروعات لتحسين خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، بعدة مناطق بالعاصمة، وصلت تكليفتها لـ88 مليون جنيه.
 
ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، إنه فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وخطة المحافظة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، نفذت العاصمة عددا من المشروعات بقطاعى الصرف الصحى ومياه الشرب، بتكلفة تقارب الـ88 مليون جنيه.
 
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقة الزاوية الحمراء فى ومربع الإسعاف بمنطقة القصيرين وأرض الجنينة وأبو ليلة بطول 4 كيلو متر، بتكلفة 9 ملايين جنيه ما أدى لانتهاء ظاهرة طفح المجارى.
 
وأشار عوض، إلى أنه تم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمساكن 4 بحى الساحل بطول 2 كيلو متر بتكلفة 4 ملايين جنيه، كما تم رفع كفاءة وتجديد شبكات الصرف الصحى فى عدة مناطق بحى الشرابية وهى منطقة حجاج زلط وشارع مصنع الورق، ومنطقة الشيخ لوريس والحريرى بطول 3 كيلو متر بتكلفة 5 مليون جنيه، ومحطة فوزى عليوه بمنشأة ناصر بتكلفة 10 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع تخصيص الغرف الخرسانية بالخطوط الرئيسية بمدينة السلام، محور ترعة الطوارئ بتكلفة 40 مليون جنيه شملت 53 غرفة بطول 4 كيلو متر تقريبا.
 
أما فى مشروعات المياه، أكد اللواء إبراهيم عوض، أنه تم إحلال وتجديد خط 300 ملم بطول 1.2 كيلو متر، لتغذية خطوط مياه مطار القاهرة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وكذلك إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة مساكن شيراتون بالمنطقة ما بين شارع سيد زكريا والمشير أحمد إسماعيل بكول 8 كيلو متر، مشيرا إلى الخطوط تبدأ من 150 ملم حتى 300 ملم بتكلفة 15 مليون جنيه، ما أدى إلى تحسين الخدمة بمنطقة مساكن شيراتون والقضاء على ظاهرة إنفجار مواسير المياه.
 
 

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