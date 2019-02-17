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محافظة الإسماعيلية تستضف مؤتمر "التميز الحكومى" بمشاركة 5 محافظات

الأحد، 17 فبراير 2019 02:50 م
محافظة الإسماعيلية تستضف مؤتمر "التميز الحكومى" بمشاركة 5 محافظات المؤتمر التدريبى لجائزة مصر للتميز الحكومى بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح – جمال حراجى
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شهد المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يرافقه اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفى حضور سكرتيرى العموم وممثلى جمع كبير من القيادات التنفيذية لعدد خمس محافظات تشمل شمال وجنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وجمع كبير من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، المؤتمر التدريبى الذى استضافته محافظة الإسماعيلية بقصر الثقافة ضمن البرنامج القومى لمشروع "جائزة مصر للتميز الحكومي" الذى يقام تحت رعاية اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية وتقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، أن المؤتمر يأتى استجابة للتوجه الإصلاحى الذى تتبناه الدولة للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وسعى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، ودعما للتنافسية المؤسسية.

وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومى إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومى والمحلى والإقليمى ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز فى المجتمع المصرى وتحسين معدلات رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية

وتقدم الحكومة بنهاية العام الجارى 2019 5 جوائز ضمن جائزة التميز الحكومى والتى تنقسم إلى خمس جوائز رئيسية هى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والابداع، لتأتى جميعها فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

كما أن الجائزة تعطى نوعًا من التحفيز ونشر الوعى حول الابتكار والتميز فى الجهاز الحكومى لتحدث مردودها الأساسى والذى يتمثل فى الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى (3)
الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى 

 

الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى (4)
الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى

 

الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى (5)
الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى

 

الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى (6)
الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى

 

الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى (7)
الإسماعيلية تستضف مؤتمر جائزة مصر للتميز الحكومى

 


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