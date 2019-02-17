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مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يصدق على 12 رسالة دكتوراه

الأحد، 17 فبراير 2019 02:49 م
مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم يصدق على 12 رسالة دكتوراه الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم
الفيوم - رباب الجالى
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عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلسته رقم (142)، وتم خلال الاجتماع عرض خطاب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن الإعداد لمنتدى علمى عالمى تحت مسمى (منتدى التعليم العالى والبحث العلمى ما بين الحاضر والمستقبل) وذلك خلال الفترة المقبلة، على أن يشارك فى فعالياته جميع الجامعات المصرية (الحكومية – الأهلية – الخاصة): والمراكز والهيئات البحثية من خلال جناح خاص لكل جامعة ومركز بحثى يتم من خلاله عرض اختراعات وإبتكارات الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس، وقد تم الموافقة على تخصيص جناح لجامعة الفيوم بالمعرض المصاحب للمنتدى.

بالإضافة إلى مناقشة خطاب وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى قبل الشروع فى تنظيم أو رعاية أى من الفعاليات التى تعنى بالمياه (مؤتمرات / ورش عمل / دورات تدريبية)، وخطاب وزير الموارد المائية والرى المتضمن التوصيات الصادرة عن أسبوع القاهرة للمياه الذى عقد خلال شهر أكتوبر 2018.

كما تم خلال الاجتماع عرض مقترح كلية العلوم بشأن تخصيص جائزة لأفضل آداء مؤسسى بجامعة الفيوم.

وصدق المجلس على تسجيل 45 رسالة ماجستير و12رسالة دكتوراه فى تخصصات مختلفة بكليات الجامعة.

كما تم الموافقة على المد للعام الثانى لـ 10 من الدارسين وكذلك المد الاستثنائى لعدد 3 من الدارسين.
 

 


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