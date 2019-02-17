متسشار النمسا: زيارتى لواشنطن تهدف لتفادى اندلاع حرب تجارية مع أمريكا

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قال المستشار النمساوى سباستيان كيرز إن تفادي اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والنمسا يمثل أحد الأهداف الرئيسية لزيارته المرتقبة لواشنطن، والتى تبدأ يوم الاربعاء المقبل.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية عن المستشار النمساوى قوله - فى تصريحات صحفية - إن اندلاع حرب تجارية من شأنه أن يعرض الآلاف من فرص العمل في النمسا للخطر، وأحد الأهداف الرئيسية لزيارة واشنطن العمل من أجل تفادى اندلاع هذه الحرب التجارية.

وأوضح المستشار النمساوي أن ترامب ينتهج سياسة خارجية ناجحة للغاية، خاصة جهوده لنشر السلام فى شبه الجزيرة الكورية، لكنه أشار أيضا إلى وجود خلافات مع سياسة ترامب التجارية وموقفه من إيران.

وحول ما يتردد عن أن ترامب يسعى لإضعاف الاتحاد الأوروبي، قال المستشار النمساوي: "لا اعتقد أن إضعاف التكتل الأوروبى سيكون في مصلحة الولايات المتحدة".