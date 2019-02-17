متحدث الحكومة: زيارة اللجان الدولية لمصر دليل على قوة الدولة بالمنطقة

كتب محمد شرقاوى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لوفد اللجنة اليهودية الأمريكية، له العديد من النتائج الهامة لمصر والمنطقة، مضيفا أن زيارة اللجنة اليهودية لمصر دليل على قوة مصر فى المنطقة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل، أن اللجنة سألت رئيس مجلس الوزراء أسئلة معينة وأجاب عليها بكل شفافية، والأول كان عن آخر قرار للبنك المركزى بتقليل سعر الفائدة، وأجاب مدبولى على اللجنة أن هذا القرار يساعد على جذب الاستثمار فى مصر ويساعد على الاقتراض.

وتابع سعد أن السؤال الثانى للجنة عن مستقبل التعليم فى مصر، وأجاب مدبولى بأن هناك خطة تقم على أرض الواقع لتوسيع مدارك الأطفال وتساعدهم فى الانفتاح للعالم، وتكافح الفكر المتطرف، مؤكدا أن هناك تواصلا مع اللجنة فى واشنطن مع السفير المصرى بأمريكا لمتابعة التطورات فى مصر، وتواصلها على مصر يدل على قوة مصر فى المنطقة ويساعدها فى حل القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة.