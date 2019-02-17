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ماى تناشد حزبها للتضحية بمعتقداتهم المتأصلة لتجنب "بريكست" بدون اتفاق

الأحد، 17 فبراير 2019 03:30 م
ماى تناشد حزبها للتضحية بمعتقداتهم المتأصلة لتجنب "بريكست" بدون اتفاق رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
كتبت رباب فتحى
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اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأحد، بمناشدة تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا لأعضاء حزبها "المحافظين" للتضحية ببعض المعتقدات الراسخة لديهم لتجنب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست) دون التوصل لاتفاق، قائلة "التاريخ سيحاكمنا كلنا".
 
وأقرت ماي - فى خطاب أرسلته للمحافظين حسبما نقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية - بأن مغادرة التكتل الأوروبى بدون اتفاق ستلحق الأذى بحياة الناس اليومية، مضيفة " الإخفاق فى إجراء التنازلات اللازمة للتوصل من خلال البرلمان لاتفاق بالانسحاب بناءً على نتيجة الاستفتاء سيخيب آمال الشعب الذى أرسلنا لتمثيله وسيهدد المستقبل المشرق الذى يستحقه".
 
وأوضحت ماى أن بريطانيا قد تغادر التكتل الأوروبى بدون التوصل لاتفاق، مما سيضر باقتصاد البلاد وبحياة المواطنين، ودعت حزبها للتغاضى عن الخلافات التى تفرقهم وتوحيد الصفوف والتضحية إن لزم الأمر بالتفضيلات الشخصية فى سبيل خدمة المصلحة الوطنية. 
 
وكانت ماى قد أرسلت هذا الخطاب بعدما منحها وزير بالحكومة مهلة مدتها 10 أيام لمحاولة إنقاذ عملية بريكست أو مواجهة إضراب لمنع إجراء بريكست بدون اتفاق.
 
ومن جانبها، قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن رسائل WhatsApp مسربة كشفت عن أن ستيف بيكر ، نائب رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية (ERG) ، أخبر الزملاء أن مفاوضات Brexit التى أجريت فى شهر مايو مع بروكسل كانت "مضيعة للوقت بالكامل".
 
وفى رسالته يوم الجمعة ، قال بيكر إن داونينج ستريت وبروكسل تتظاهران بالتفاوض بينما "يعملان معا على مدار الساعة".
 
ومن المقرر أن تجرى رئيسة الوزراء البريطانية محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبى، جان كلود يونكر الأربعاء المقبل، وستتحدث مع قادة كل الدول الأوروبية خلال الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة.
 

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تيريزا ماى

بريكست

رئيسة وزراء بريطانيا




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