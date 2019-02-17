لليوم الثالث على التوالى.. إزالة 60 طن تراكمات وقمامة بمنطقة حى شرق بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت رئاسة حى شرق مدينة الأقصر تحت إشراف حسن خليدى رئيس الحى، ومتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع حملة المعدات، حملات النظافة المكبرة بمنطقة الصهاريج بنجع الخطباء وذلك لليوم الثالث على التوالى.

وقال حسن خليدى، رئيس حى شرق الأقصر – فى بيان صحفى - إنه تمت رفع وإزالة المخلفات والتراكمات المتراكمة منذ سنوات عديدة مضت بمنطقة الصهاريج، والتى أوشكت على غلق الطريق وبعض الشوارع تلك التى تربط بين منطقة السواقى ونجع الخطباء، وتم رفع 60 طنا، وجار استكمال الأعمال، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، وتعليمات حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام مدينة الأقصر، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر.