لقاءات بين خيرت الشاطر وسفيرى السويد وأمريكا ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

كتب إيهاب المهندس

فضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أحراز قضية إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقضية "التخابر مع حماس"، وضمت صحف تظهر لقاءات بين الشاطر والسفير السويدى والأمريكى بالقاهرة لمناقشة أوضاع داخلية لمصر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وقدم ممثل نيابة أمن الدولة كتاب مساع وزير الداخلية للسجون، والموجه للمحامى العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية، بتاريخ 28 ديسمبر 2018، والذى يفيد، أنه سبق ورود كتاب المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة والمتضمن قرار محكمة جنايات القاهرة، للتصريح للدفاع وأهلية المتهمين لزيارتهم فى محبسهم، وقد تم تكليف إدارات السجون المودع بها المتهمين لتنفيذ قرار المحكمة قبل جلسة 4 نوفمبر 2018، وأفادت إدارة سجن شديد الحراسة عدم حضور أهلية أو دفاع المتهمين، وتم تحرير المحضر رقم 114 السجن متضمن ذلك.

ويشار إلى أنه يتم تنفيذ قرار المحكمة بزيارة النزلاء وقد سبق وتم تنفيذ قرار المحكمة، بالسماح للدفاع بزيارة المتهمين فى سبتمبر 2018.

كما قدمت النيابة طلب مقدم من عاصم عمر المحامى، والمدعى بالحق المدنى، للتصريح له بتسديد رسم الادعاء بالحق المدنى، وأرفق أذون التحصيل.

وفضت المحكمة الحرز رقم 469 مسلسل، وهو عبارة عن صحيفة تضم طلب مقدم من خيرت الشاطر لسفارة السويد للمدعو "ولز"، ويشكره الشاطر على اللقاء ويتطلع للقاءات أخرى فى المستقبل.

كما فضت المحكمة الصحيفة 470 من المظروف ب/13، وتم برقة موجهة إلى خالد سعد، تتضمن "بالنظر للأحداث الأخيرة أقدم التواصل مع الدكتور محمود غزلان لعقد لقاءات مع دبلوماسيين أمريكيين بالقاهرة، لبحث مستجدات متعلقة بالأحداث الأخيرة التى طالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، والبرقية مرسلة باسم أحمد عليمة القسم السياسى بالسفارة الأمريكية، ومؤرخ 20 سبتمبر 2012".

وفضت المحكمة المظروف ب /14، ويضم دعوة من جمعية الأعمال والاستثمار الدولى، موجهة إلى عز الدين ناصر، وأية عز الدين، وسعد خيرت الشاطر، وعبد الرحمن الزيات، لحضور لقاء العمل التى تنظمة جمعية الاستثمار الدولى، يوم الاثنين 24 سبتمبر للمشاركة فى فعاليات معرض مقرر عقدة فى اسطنبول".

وفضت المحكمة مظروف ب/15، برقية من جيهان حمزة لخيرت الشاطر، لطلب عقد لقاء، ويتضمن أن السفير ـ جمس ـ مدير شرق أسيا للدراسات الإستراتيجية لمقابلة خيرت الشاطر نائب المرشد، لمناقشة إنشاء أكاديمية بمصر، ويطلب السفير ـ جمس ـ عقد اللقاء يوم 9 أو 10 ديسمبر ويطلب معرفة الميعاد المناسب، وتم تاكيد موعد اللقاء فى 9 ديسمبر الساعة 11 صباحا، فكتبت جيهان حمزة بالقسم السياسى بالسفارة الأمريكية تعتذر عن عدم إجراء المقابلة لوجود مواعيد أخرى للسفارة مع الخارجية.

كما فضت المحكمة مظروف ب/16، ويضم محضر اجتماع مع السفير السنغافورى والوفد المرافق له، ومن الجانب المصرى خيرت الشاطر وجهاد الحجاج وأشرف سيف، ملخص الاجتماع يدور حول حاجة مصر لبناء خطة تطوير إستراتيجية لإعادة هيكلة بناء موانى مصر على طول ساحليها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.