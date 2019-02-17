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لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان تناقش اليوم 7 طلبات إحاطة.. تعرف عليها

الأحد، 17 فبراير 2019 04:00 ص
لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان تناقش اليوم 7 طلبات إحاطة.. تعرف عليها أرشيفية- مجلس النواب
نور على
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تعقد  لجنة الاارة المحلية اليوم ثلاث اجتماعات غدا الاحد لمناقشة سبعة من طلبات الاحاطة حول مخالفات بيع أراضى بالفيوم ومخالفات هيئة نظافة القاهرة وانتشار القمامة بالمحافظة وانقطاع المياه بالاسكندرية وهذه الطلبات كالأتى:

1: طلب إحاطة حول مخالفات بيع أرض ملك محافظة الفيوم  بمنطقة دمو عن طريق المزاد العلنى.

2:  استمرار مناقشة طلب إحاطة بشان تبرع الدكتور جلال الدين سيد بقطعة أرض بمساحة فدان وقيراطين  وأربعة أسهم بمنطقة ميدان المسلة بمحافظة الفيوم، ومع ذلك صدر قرار من المحافظ بالتعامل على مساحة فدان و5 قراريط و3 أسهم فقط دون سند قانونى، حيث تبين اختلاف المساحة التى آلت للمحافظة عن المسجلة بالشهر العقارى.

3: استمرار مناقشة طلب إحاطة حول مشكلة ازدحام المواصلات التى تنقل أبناء محافظة الفيوم إلى كل من محافظتى القاهرة والإسكنددرية

4: طلب إحاطة بشان عدة مخالفات بهيئة نظافة وتجميل القاهرة منها شراء معدات غير مطابقة للمواصفات وعدم تنفيذ منظومة الجمع السكنى فضلا عن صرف مبالغ للعمالة أقل من المتعاقدين عليها

5: طلب إحاطة بشان تزايد القمامة المنتشرة بشوارع دجلة المعادى

6: طلب إحاطة بشأن انتشار القمامة وتراكمها  فى الشوارع مما يؤدى إلى انتشار الأمراض وتقاعس وزارة الموارد المائية والرى عن تطهير الترع من القمامة الموجودة بها

7: طلب إحاطة بشان انقطاع المياه بمحافظة الإسكندرية بدعوة السدة الشتوية وانخفاض معدلات المياه بالترعة، فضلا عن حدوث تهيج بالجهاز التنفسى وحرقان بالعين عند استعمال المياه.

 


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