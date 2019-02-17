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كيف استعدت وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد × 10معلومات

الأحد، 17 فبراير 2019 09:00 ص
كيف استعدت وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد × 10معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تستعد وزارة الصحة والسكان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد يونيو المقبل ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان التطبيق الجيد للمشروع .
 
اليوم السابع تستعرض الاستعدادات التى اتخذتها الوزارة للبدء فى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يونيو 2019 .
 
1- التنسيق المستمر بين هيئات تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة .
 
2-  مظلة التأمين الصحى الجديده تشمل كافة المصريين مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.
 
3- تحديد الخدمات الطبية والعلاجية التى سيحصل عليها المريض فى المنظومة الجديدة .
 
4- الانتهاء من تجهيزات 21 وحدة صحية ستؤدى خدمات التأمين الشامل فى بورسعيد
 
5 - الإنتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات  المختلفة لإدارة النظام الجديد.
 
6-  ربط 8 آلاف سرير بــ 40 ألف مواطن بوحدتى صحة "الكويت"، و"عمر بن الخطاب".
 
7- فتح حوالى  1800 ملف طب اسرة بعد اجراء الفحص الطبى الشامل للمواطنين ببورسعيد .
 
8- تشكيل 10 لجان لاختبار المتقدمين لشغل وظائف بالمنظومة الجديدة .
 
9- التعاقد مع مقدمى الخدمة فى شهر مارس المقبل .
 
10- تقسيم المنشآت الطبية التى ستقدم للمواطنين الخدمة الي وحدات ومراكز.
 

 


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هالة زايد: مظلة التأمين الصحى الجديد تشمل كافة المصريين مع علاج غير القادرين

الصحة

التأمين الصحى

بورسعيد

استعدادات




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