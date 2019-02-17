كيف استعدت وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحى ببورسعيد × 10معلومات

تستعد وزارة الصحة والسكان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد يونيو المقبل ما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان التطبيق الجيد للمشروع .

اليوم السابع تستعرض الاستعدادات التى اتخذتها الوزارة للبدء فى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يونيو 2019 .

1- التنسيق المستمر بين هيئات تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة .

2- مظلة التأمين الصحى الجديده تشمل كافة المصريين مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.

3- تحديد الخدمات الطبية والعلاجية التى سيحصل عليها المريض فى المنظومة الجديدة .

4- الانتهاء من تجهيزات 21 وحدة صحية ستؤدى خدمات التأمين الشامل فى بورسعيد

5 - الإنتهاء من تدريب 896 متدرب من مختلف التخصصات المختلفة لإدارة النظام الجديد.

6- ربط 8 آلاف سرير بــ 40 ألف مواطن بوحدتى صحة "الكويت"، و"عمر بن الخطاب".

7- فتح حوالى 1800 ملف طب اسرة بعد اجراء الفحص الطبى الشامل للمواطنين ببورسعيد .

8- تشكيل 10 لجان لاختبار المتقدمين لشغل وظائف بالمنظومة الجديدة .

9- التعاقد مع مقدمى الخدمة فى شهر مارس المقبل .

10- تقسيم المنشآت الطبية التى ستقدم للمواطنين الخدمة الي وحدات ومراكز.