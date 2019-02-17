قول أمنى بالشرقية يتحفظ على سيارة بداخلها 8 طرب حشيش بالطريق الإقليمى

الشرقية - فتحية الديب

عثر قول أمنى بمديرية أمن الشرقية، على 8 طرب حشيش داخل سيارة متروكة بالطريق الإقليمى، وتم إخطار نيابة منيا القمح بالواقعة، برئاسة محمد المراكبى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء قيام القول الأمنى المنوط بيه متابعة الحالة الأمنية بالطريق الإقليمى بنطاق دائرة مركز منيا القمح، تم العثور على سيارة متروكة بالطريق وبتفتيشها عثر بداخلها على 8 طرب حشيش، وجارى الكشف على السيارة للتوصل إلى مالكها وتحديد المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6942 منيا القمح لسنة 2019.