قاضى "التخابر مع حماس" يبعد "العريان" من القاعة ويطرد صفوت حجازى

كتب إيهاب المهندس

أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بإبعاد المتهم عصام العريان لخارج قاعة المحكمة أثناء فض أحراز قضية إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقضية "التخابر مع حماس"، بعد أن تلاحظ للمحكمة أن عصام العريان يتحدث مع جيرانه من المحبوسين وانتقل من مقعد إلى آخر مما يشوش على المحكمة فأمرت بإبعاده من القاعة.

كما أمرت المحكمة بطرد المتهم صفوت حجازى لخارج قاعة المحكمة، بعد أن تلاحظ للمحكمة أن المتهم صفوت حجازى ينام على المقعد بطوله فأمرت المحكمة بطرده خارج القاعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.