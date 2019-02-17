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فيديو وصور.. وزير الزراعة: نواصل رصد تحركات أسراب الجراد.. وتقارير متابعة دورية

الأحد، 17 فبراير 2019 05:03 م
فيديو وصور.. وزير الزراعة: نواصل رصد تحركات أسراب الجراد.. وتقارير متابعة دورية جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات
كتب عز النوبى
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تلقى  الدكتور عز الدين  أبوستيت وزير الزراعة  واستصلاح الاراضى ، تقريرا مفصلا من الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات عن وضع حالة نشاط  الجراد الصحراوى بالمناطق الحدودية .
 
قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات،  إن  موسم التكاثر الشتوي الجاري للجراد الصحراوى(2018/2019م) شهد تطورات فى الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر تلك الآفة، حيث تحسنت تلك الظروف بشكل كبير، بدءا من أوائل نوفمبر الماضى بعد سقوط الأمطار، وحدوث السيول بجنوب شرق جمهورية مصر العربية.
 
وأكد "السباعى"، أنه  نتج عن ذلك نشاط متزايد للجراد الصحراوى فى دلتا طوكر بالسودان حتى وصل لحد التفشيات فى منتصف ديسمبر الماضي بتلك المنطقة والمناطق المجاورة لها بشمال اريتريا. أما فى مصر فقد ظهرت الحشرات الانفرادية للجراد الصحراوى، والتى تكاثرت بشكل محدود على مدار الشهور السابقة، ونتج عن ذلك قليل من التجمعات خفيفة الكثافة تمت مكافحتها، قبل تضاعف أعدادها.
 
وتابع  رئيس مكافحة الآفات ،أنه فى 29 يناير 2019 عثر فريق مكافحة الجراد بأبو رماد على سرب من الجراد الصحراوى، الناضج جنسيا داخل إلى الحدود المصرية من شمال السودان، وتم التعامل الفوري معه، والقضاء عليه، و فى العاشر من فبراير تم العثور على سرب آخر فى منطقة حلايب تم القضاء عليه أيضا، واستمرت أعمال المكافحة للجراد الصحراوي حتى تاريخ 17/2/2019 .
 
وكشف تقرير الإدارة المركزية للمكافحة، أن إجمالي مساحة مصابة تمت معالجتها، بدءا منذ 29 يناير 4740 هكتار (11376 فدان) بمنطقتي أبو رماد و حلايب استهلك فيها 2370 لترا من مبيد كلوروبيريفوس فى صورة حجم متناهي الصغر ULV بمعدل 0.5 لتر فى الهكتار ، ومازالت لجان المسح والمكافحة مستمرة في عملها لرصد أية تحركات لأسراب الجراد الصحراوي والقيام بأعمال المكافحة، فور استكشاف أسراب للجراد الصحراوي.
 
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (1)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (2)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (3)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (4)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (5)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (6)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (7)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (8)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (9)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (10)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (11)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (12)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (13)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (14)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (15)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (16)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (17)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (18)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات 

جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (19)
جولة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات

 


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