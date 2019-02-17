video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو وصور .. أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية

الأحد، 17 فبراير 2019 08:12 م
فيديو وصور .. أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، هطول أمطار رعدية وكرات من الثلج غرب الإسكندرية، يصاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وذلك فى إطار موجة الطقس الشتوى الذى تتعرض له المحافظة حاليا.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشرمة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موجة الطقس الحالية من خلال انتشار مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة وتطهير الشنايش والمطابق، كما قامت شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ورفع القمامة لعدم تراكمها ومنع الصرف بالشنايش.

3026e94b-a2d5-4892-966d-2967a57221c7
 
ca0d43fa-7416-489e-96b8-0b28fc1c0d43
 
d934d028-6053-4fd1-8592-26574ff9caf7
 
3026e94b-a2d5-4892-966d-2967a57221c7 (1)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. سقوط أمطار خفية على مطروح والساحل الشمالى

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية




لا تفوتك
التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة