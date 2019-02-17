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فيديو للقاء الرئيس السيسي مع مسئولى "مرسيدس" ورئيس "تيسنكروب" العالمية

الأحد، 17 فبراير 2019 02:58 م
فيديو للقاء الرئيس السيسي مع مسئولى "مرسيدس" ورئيس "تيسنكروب" العالمية الرئيس السيسى مع مسئولى شركة مرسيدس
كتب محمد عبد العظيم
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ننشر فيديو للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، مع "إيكارت فون كلايد" نائب رئيس مجموعة "دايملر أيه جي" والتى تضم "مرسيدس للسيارات" ضمن شركاتها، وذلك بحضور اماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز للسيارات المسئول عن قطاع الانتاج، وذلك على هامش زيارته إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن.

وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه بالبيان الذى أصدرته شركة مرسيدس الشهر الماضى بشأن استئناف نشاطها فى مصر، مؤكدًا حرصه على تكثيف التعاون مع الشركة فى ضوء سياسة الدولة نحو التوسع فى مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

 

وأكد مسئولو الشركة تثمينهم لما لمسوه من تعاون من الحكومة المصرية لاستئناف نشاطهم فى مصر، مؤكدين فى هذا الإطار ما يمثله السوق المصرى من أهمية كبيرة سواء فى ظل حجمه الكبير أو لسهولة نفاذ المنتجات المصنعة به على النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذى يشجعهم على الاستثمار فى السوق المصرى، وتكثيف نشاطهم به فى عدة مجالات.

 

وكما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر إقامته بميونيخ، "جيدو كيركهوف" الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيسنكروب" العالمية.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط مجموعة "تيسنكروب" العالمية فى مصر، خاصة فى مجال الأسمدة، مشيرًا إلى الحرص على دفع أوجه التعاون بين الجانبين.

 

وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة "تيسنكروب" سعادته بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر فى ظل ما تشهده من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية، وفرص استثمارية واعدة.


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