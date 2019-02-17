فيديو.. ضبط مالك مستودع استولى على 200 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى خاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط 102 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، فى المرج (بمحافظة القاهرة)، لإنتاجه وتصنيعه (حلاوة طحينية – طحينة) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيته وإعادة تدويره وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (8,235 طن مستلزمات إنتاج "عرق حلاوة، سكر، ملح، سمسم، عسل جلوكوز، مكسبات طعم" – 100 عبوة طحينة – 810 كيلو جرام حلاوة طحينية منتج نهائى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مستودع بوتاجاز فى كرداسة (بمحافظة الجيزة)، لاستيلائه على كمية كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها "سبعمائة وخمسة وعشرون أسطوانة سعة "12,5 – 25" كيلو جرام" وبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن ضبط بدال تموينى بالبحيرة استولى على 200 ألف جنيه من أموال الدعم.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك مجزر دواجن (غير مرخص) لذبح وتجهيز الدواجن، فى الخانكة (بمحافظة القليوبية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (الدواجن وأجزائها) قدرها (2,500 كيلو جرام) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعة، وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لتجهيزها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .