video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. ضبط مالك مستودع استولى على 200 ألف جنيه من أموال الدعم

الأحد، 17 فبراير 2019 09:11 م
فيديو.. ضبط مالك مستودع استولى على 200 ألف جنيه من أموال الدعم حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى خاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط 102 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، فى المرج (بمحافظة القاهرة)، لإنتاجه وتصنيعه (حلاوة طحينية – طحينة) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيته وإعادة تدويره وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (8,235 طن مستلزمات إنتاج "عرق حلاوة، سكر، ملح، سمسم، عسل جلوكوز، مكسبات طعم" – 100 عبوة طحينة – 810 كيلو جرام حلاوة طحينية منتج نهائى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مستودع بوتاجاز فى كرداسة (بمحافظة الجيزة)، لاستيلائه على كمية كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها "سبعمائة وخمسة وعشرون أسطوانة سعة "12,5 – 25" كيلو جرام" وبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً عن ضبط بدال تموينى بالبحيرة استولى على 200 ألف جنيه من أموال الدعم.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك مجزر دواجن (غير مرخص) لذبح وتجهيز الدواجن، فى الخانكة (بمحافظة القليوبية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (الدواجن وأجزائها) قدرها (2,500 كيلو جرام) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعة، وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لتجهيزها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .


إضافة تعليق

تموين

الاسواق

حملات تموينية

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية




لا تفوتك
التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة