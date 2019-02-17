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فيديو .. سقوط ابن القنصل أشهر متهم بتزوير أوراق المرور بالاسكندرية

الأحد، 17 فبراير 2019 08:56 م
فيديو .. سقوط ابن القنصل أشهر متهم بتزوير أوراق المرور بالاسكندرية تزوير محررات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت  أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير وترويج المحررات الرسمية .

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث المرور بمديرية أمن الإسكندرية قيام مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل ( سبق إتهامه فى العديد من القضايا آخرهم قضية تزوير ) بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ومنها إدارات المرور ووحداتها الفرعية وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية ، متخذاً من سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

 

 


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