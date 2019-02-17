فيديو.. إيران تتحدى العقوبات وتدش غواصة "فاتح" المزودة بصواريخ كروز

دشن الرئيس الإيرانى حسن روحاني دشن اليوم الأحد، غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز، فى تحد صريح للعقوبات الأمريكية لعرقلة تطوير ترسانتها.
وتزن الغواصة 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة، بما فى ذلك الطوربيدات والألغام البحرية وصواريخ كروز التى يمكن إطلاقها من تحت الماء".
🎥زیردریایی «فاتح» به ناوگان جنوب نیروی دریایی #ارتش ملحق شد/برخورداری از سامانههای شلیک موشک زیرسطحی به سطح، پرتابگر اژدر، سونار پیشرفته، رانش الکتریکی، مدیریت نبرد ترکیبی، جنگ الکترونیک و مخابرات امن یکپارچه از دیگر ویژگیهای زیردریایی فاتح است. pic.twitter.com/SOyRuTS1mB— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 17, 2019
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