فيديو.. إيران تتحدى العقوبات وتدش غواصة "فاتح" المزودة بصواريخ كروز

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

دشن الرئيس الإيرانى حسن روحاني دشن اليوم الأحد، غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز، فى تحد صريح للعقوبات الأمريكية لعرقلة تطوير ترسانتها.

وتزن الغواصة 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة، بما فى ذلك الطوربيدات والألغام البحرية وصواريخ كروز التى يمكن إطلاقها من تحت الماء".