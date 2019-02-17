video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـ"الشهيد حبيب الله"

الأحد، 17 فبراير 2019 03:43 م
فيديو.. أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـ"الشهيد حبيب الله" أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
ودع أهالى مدينتي الخصوص وطوخ بالقليوبية، شهيدي الواجب المجند أحمد عبدالهادي فؤاد عبد الفتاح ابن قرية الدير طوخ، والمجند علاء عزت عبد الله محمد ابن مدينة الخصوص، بـ "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير أمن المحافظة، ونقلهما لمثواهما الأخير.
 
وشهد استقبال الشهيدين، موكب كبير من أبناء القريتين وأصدقائهما، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على أن يقام العزاء مساء اليوم أمام منزل الشهيدين بالخصوص وطوخ.
 
وشارك الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير الامن، اليوم في الجنازة العسكرية، بحضور اللواء نبيل عدلي مديرر المرور ، ونائبي ومساعدي مدير الأمن، والنائب أحمد بدوى، ومحمد الفيومي عضوا مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.
 
وقدم المحافظ، واجب العزاء لأسرتهما، مؤكدا أن الإرهاب لن يثنى المصريين عن بناء دولتهم الحديثة، وسوف يزيد تماسكهم، ولن ينال الإرهاب الغاشم المأجور من عزيمتهم في بناء الوطن.
 
 
 
أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (1)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (1)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (2)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (2)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (3)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (3)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (4)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (4)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (5)
 

أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـالشهيد حبيب الله (6)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يشيد ببطولة رجال القوات المسلحة: محاولة فاشلة لا تزيدنا إلا قوة

أخبار القليوبية

اخبار مصر

شهيد الواجب

احتفالات عيد الميلاد

محافظ القليوبية

مدير امن القليوبية




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة