فيديو.. أهالي الخصوص وطوخ يودعون شهيدي القوات المسلحة بـ"الشهيد حبيب الله"

القليوبية إبراهيم سالم

ودع أهالى مدينتي الخصوص وطوخ بالقليوبية، شهيدي الواجب المجند أحمد عبدالهادي فؤاد عبد الفتاح ابن قرية الدير طوخ، والمجند علاء عزت عبد الله محمد ابن مدينة الخصوص، بـ "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير أمن المحافظة، ونقلهما لمثواهما الأخير.

وشهد استقبال الشهيدين، موكب كبير من أبناء القريتين وأصدقائهما، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، على أن يقام العزاء مساء اليوم أمام منزل الشهيدين بالخصوص وطوخ.

وشارك الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، واللواء رضا طبلية مدير الامن، اليوم في الجنازة العسكرية، بحضور اللواء نبيل عدلي مديرر المرور ، ونائبي ومساعدي مدير الأمن، والنائب أحمد بدوى، ومحمد الفيومي عضوا مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

وقدم المحافظ، واجب العزاء لأسرتهما، مؤكدا أن الإرهاب لن يثنى المصريين عن بناء دولتهم الحديثة، وسوف يزيد تماسكهم، ولن ينال الإرهاب الغاشم المأجور من عزيمتهم في بناء الوطن.