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فيديو.. أحمد أبو الغيط: كلمة السيسي فى مؤتمر ميونخ للأمن أبهرت الجميع

الأحد، 17 فبراير 2019 05:04 م
فيديو.. أحمد أبو الغيط: كلمة السيسي فى مؤتمر ميونخ للأمن أبهرت الجميع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
كتب سمير حسنى
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قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر ميونخ للأمن "أبهر الجميع"، بإجاباته الصريحة والواضحة فى مسائل محددة منها إصلاح الخطاب الدينى فى مصر، مشيرا إلى أنه أوضح أن هذا الإصلاح وإن كان يستغرق وقتًا إلا أنه يسير إلى الأمام.

 

وأضاف أبو الغيط، فى تصريحات لـ"سكاى نيوز"، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن مشاركة مصر فى المؤتمر جاء لما تمثله من ثقل ووزن فى الإقليم، كاشفا عن مشاركة 24 رئيسا ورئيس وزراء من أصل 28 عضوا فى الاتحاد الأوروبى، فى القمة العربية الأوروبية المزمع إقامتها نهاية الشهرى الجارى فى شرم الشيخ.


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احمد ابو الغيط

امين عام الجامعة العربية

مؤتمر ميونيخ

السيسي




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