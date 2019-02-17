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فى ضربات أمنية استباقية.. الداخلية تسقط أخطر العناصر الإجرامية بالقليوبية

الأحد، 17 فبراير 2019 09:05 م
فى ضربات أمنية استباقية.. الداخلية تسقط أخطر العناصر الإجرامية بالقليوبية تبادل إطلاق نار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية فى ضبط عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران.

وصرح مصدر أمنى أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليبوبية بطريق رشاح نوى دائرة المركز، اشتبهت فى سيارة ملاكى تحمل لوحات رقم (ر ب /3671)، وحال اقتراب القوة منها لفحصها فوجئوا بقيام قائدها بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم.

وعلى الفور تعاملت القوة معه بالمثل وتمكنت من السيطرة عليهم وإصابة اثنين منهم وضبطهما وهما "محمود .م.ش" عاطل مُقيم عزبة أبو سعدة دائرة مركز قليوب والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه سرقة وسائل نقل" آخرها القضية رقم 706/2017 جنح قسم الساحل بالقاهرة "سرقة"، مُصاب بعيار نارى بالجانب الأيسر وبحوزته (بندقية آلية و4 خزن وعدد 60 طلقة من ذات العيار)، و"محمد .ع.ع" عاطل، مسجل شقى خطر، مُقيم مدكور فيصل الهرم بالجيزة والسابق اتهامه فى 12 قضية "مخدرات - سرقة بالإكراه - سرقة وسائل نقل" آخرها القضية رقم 1578/2012 جنايات قسم الشروق بالقاهرة "مخدرات" مُصاب بعيار نارى بالجانب الأيسر من الوجه، و"محمد .ص.م عاطل مُقيم شارع العشرين فيصل الهرم بالجيزة والسابق اتهامه فى القضية رقم 3692/2014 جنح قسم ثان أكتوبر بالجيزة "سرقة وسائل نقل"، وبحوزته (طبنجة وخزينتين و15 طلقة من ذات العيار).

وتبين أن السيارة التى كانوا يستقلونها سبق الإبلاغ بسرقتها بتاريخ 13 فبرير الحالى بقسم ثان أكتوبر، كما حدثت تلفيات بسيارة الشرطة ناجمة عن آثار الطلقات النارية، تم نقل المُصابين للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وجار فحص نشاطهم الإجرامى وتطوير مناقشتهم للوقوف على أبعاده وما ارتكبوه من وقائع وتحديد مصدر الإسلحة النارية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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