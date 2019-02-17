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غرفة الملابس الجاهزة تخطط لفتح أسواق جديدة فى كينيا وتنزانيا

الأحد، 17 فبراير 2019 09:01 ص
غرفة الملابس الجاهزة تخطط لفتح أسواق جديدة فى كينيا وتنزانيا محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة
(أ ش أ)
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أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن عام 2019 هو عام تنشيط التجارة البينية مع الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الغرفة تخطط لفتح أسواق جديدة بالقارة السمراء، وأشار إلى سعى الغرفة للدخول فى السوق الكينى والتنزانى.

وقال رئيس الغرفة- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن كينيا تعد بوابة الدخول إلى أكثر من 5 دول آخرى تعتمد اعتمادا كاملا على دخول منتجات من خلالها وكذلك تنزانيا، موضحا أن تنشيط العلاقات التجارية مع الدولتين سيسمح بدخول المنتجات المصرية لأكثر من 10 دول أفريقية آخرى.

 

 


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