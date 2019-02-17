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عمرو أديب: "سى إن إن" تبرز انخفاض معدل البطالة فى مصر لـ8.9% بنهاية 2018

الأحد، 17 فبراير 2019 11:14 م
عمرو أديب: "سى إن إن" تبرز انخفاض معدل البطالة فى مصر لـ8.9% بنهاية 2018 عمرو أديب
كتب محمد شرقاوى
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قال الإعلامى عمرو أديب، إن شبكة سى إن إن الإخبارية، عرضت تقرير بعنوان "تراجع كبير بمعدل للبطالة فى مصر، أكد انخفاض نسبة البطالة لـ8.9%، بعد ان كانت فى الأعوام  13%، مؤكدا أن البطالة فى مصر تنخفض بسبب تشييد العديد من المصانع بالعديد من المناطق بالجمهورية.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية"، أن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكد تراجع معدل نسبة البطالة بنهاية العام الماضى 2018 ليصل 8.9%، مضيفا أن هناك 13 منطقة صناعية موجودة فى مصر على المفتاح مرفقة ومرخصة مرافقة بالكامل.

وعرض أديب تقرير مفصلا بعنوان شباب الصماعة شباب العمل.. ثورة صناعية فى محافظات مصر، أكثر من 4500 مصنع لدعم المنتج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب.

 


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