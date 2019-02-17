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عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة الفلسطينية

الأحد، 17 فبراير 2019 01:02 م
عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
أ ش أ
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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن نية إسرائيل لاقتطاع رواتب الأسرى وذوى الشهداء من أموال المقاصة، يعد جزءا من المخطط الإسرائيلى الأمريكى -صفقة القرن- الذى يهدف لتدمير السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع فصل قطاع غزة عن الضفة.
وأضاف -فى تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الأحد- أن إسرائيل ستقوم بهذه الخطوة، بعدما تنكرت لجميع الاتفاقيات الموقعة، والإعدامات الميدانية، وتكثيف المستوطنات، وهدم البيوت والتطهير العرقى، مؤكدا أن ما تقوم به يعد استمرارا فى تدمير السلطة.
وتابع عريقات "يتم اقتحام رام الله، ونابلس، إضافة إلى الاغتيالات، وحصار قطاع غزة.. هذا جزء للمخطط الهادف لتدمير السلطة الفلسطينية؛ بالتزامن مع فصل قطاع غزة، لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي المطروح، لا يريد للقدس، واللاجئين، والاستيطان أن يكونوا على طاولة المفاوضات".


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