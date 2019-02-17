عبور 55 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.2 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 55 سفينة، بحمولة 4.2 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 32 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزرالمارشال بحمولة 218 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى جبل على .

وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و500ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا، بحمولة 226 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى أسبانيا