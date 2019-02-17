عبد المحسن سلامة: اعتماد نتائج لجنة القيد للصحفيين الثلاثاء المقبل

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون الاجتماع الأخير قبل عقد انتخابات التجديد النصفي، وذلك لاعتماد الميزانية الخاصة بالنقابة.
وأكد عبد المحسن سلامة في تصريح لــ"اليوم السابع"، أن سيتم الاجتماع الاخير سيشهد أيضا اعتماد نتائج لجنة القيد تحت التمرين والمشتغلين، وإعلانها عقب الاجتماع مباشرة.
وأجرى الدكتور ضياء رشوان ، المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، جولة داخل مقر مؤسسة الأهرام، ظهر اليوم الأحد، برفقة عبد المحسن سلامة، النقيب الحالى، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت، وأحمد موسى.
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