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طالبات أولى ثانوى يطالبن بإجراء اختبارات تجريبية متعددة على التابلت

الأحد، 17 فبراير 2019 11:25 ص
طالبات أولى ثانوى يطالبن بإجراء اختبارات تجريبية متعددة على التابلت تابلت الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أعربت طالبات مدرسة السنية الثانوية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، عن سعادتهن بخطوة وزارة التربية والتعليم بشأن تسليم أجهزة التابلت لهن، موضحين، أن هناك فرحة للبدء فى استخدام الأجهزة والمحتوى العلمى الموجود عليه.
 
وقالت ندا محمد، إنها رغم سعادتها باستلام جهاز التابلت الخاص بها ، إلا أنها لا تزال تشعر بالخوف والرهبة من التجربة، ولكنها  ستزول مع الوقت والتدريب على المنظومة الجديدة.
 
وطالبت شروق محمد، من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بإجراء العديد من الاختبارات التجريبية والتدريبات حتى يتم تدريب الطلاب على أداء الامتحانات علي أجهزة التابلت، مشيرة إلى  أنه رغم أن الامتحان القادم فى شهر مارس تجريبى، ولا يوجد درجات عليه كما أعلنت الوزارة، ولكنها ترى أن امتحان واحد لا يكفى.
 
وشهدت مدرسة السنية الثانوية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، تسليم اللواء خالد عبد الله محافظ القاهرة ومحمد عطية وكيل الوزارة الطالبات التابلت.
 
 
 
 
 

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