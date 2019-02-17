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ضبط 27 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات فى حملة على الطرق السريعة

الأحد، 17 فبراير 2019 12:00 م
ضبط 27 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات فى حملة على الطرق السريعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 200 سائقًا، وإثبات تعاطى 27 سائق للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 

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