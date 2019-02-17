ضبط عاطلين بحوزتهما 20 تذكرة هيروين ونصف طربة حشيش وبندقيتين بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على عاطلين، بحوزتهم أسلحة نارية وهيروين .

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد عمر سليمان رئيس مباحث المطرية، بقيام بعض العناصر الخارجة على القانون بالاتجار بالمخدرات، وحمل أسلحة بدون ترخيص.

وعلى الفور، تم تشكيل حملة أمنية بقيادة النقيب أحمد شطا معاون مباحث المركز والقوة المرافقة له، تمكنت من ضبط، كلا من المدعو "إبراهيم ع م" 32 سنة، عاطل مقيم قرية القطشة مركز المنزلة ومدرج جنائيا، وبحوزته نصف فرش حشيش، وبندقية خرطوش، وعدد 3 طلقات نفس ذات العيار، ومبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول، وضبط المدعو "محمد ال ال" 42 سنة، عاطل وشهرته "السلته" مقيم المطرية شارع الأمين منطقة العقبيين، ومدرج جنائيا تحت رقم 262 فئة ب فرض سيطرة إجرامية ونفوذ، وبحوزته عدد 20 لفافة هيروين وبندقية خرطوش، وعدد 2 طلقة ومبلغ مالى 65 جنيها، وهاتف محمول، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.