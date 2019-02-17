video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مستودع بوتاجاز استولى على 725 اسطوانة مدعمة

الأحد، 17 فبراير 2019 11:32 ص
ضبط صاحب مستودع بوتاجاز استولى على 725 اسطوانة مدعمة مستودع أنابيب-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
 
وأسفرت جهودها عن ضبط 102 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، في المرج (بمحافظة القاهرة)، لإنتاجه وتصنيعه (حلاوة طحينية – طحينة) مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيته وإعادة تدويره وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 8,235 طن مستلزمات إنتاج "عرق حلاوة، سكر، ملح، سمسم، عسل جلوكوز، مكسبات طعم" – 100 عبوة طحينة – 810 كيلو جرام حلاة طحينية منتج نهائى)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مجزر دواجن (غير مرخص) لذبح وتجهيز الدواجن، في الخانكة (بمحافظة القليوبية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (الدواجن وأجزائها) قدرها (2,500 إثنان طن وخمسمائة كيلو جرام) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لتجهيزها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مستودع بوتاجاز في كرداسة (بمحافظة الجيزة)، لاستيلائه على كمية كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها "سبعمائة وخمسة وعشرون إسطوانة سعة "12,5 – 25" كيلو جرام" وبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قافلة طبية تفحص النزلاء بالسجون.. ويوفر الأدوية

القبض على أحد قناصى داعش فى قضاء الكرمة بالأنبار

سقوط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل ورشة فى الجمالية

تموين

الاسواق

حملات تموينية

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة