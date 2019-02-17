صور.. 23 فرقة فنون دولية ومحلية تشارك فى مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

انطلق صباح اليوم، عروض للمراكب النيلية بمدينة أسوان "ديفيلة" على متنها 23 فرقة من فرق الفنون، ضمن احتفالات الافتتاح للدورة السابعة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، الذى تبدأ فعاليته اليوم الأحد 17 فبراير وحتى يوم 22 فبراير، بمشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتضم الفرق الفنية المشاركة كلاً من "اندونيسيا واليونان وغانا والكونغو والمغرب والأردن والصين وبولندا والسودان وتوجو والجزائر وتونس وفلسطين وموريشيوس وكينيا ونيجيريا"، فضلا عن عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية وهى "الأقصر وسوهاج وبورسعيد والعريش ومطروح والشلاتين وفرقة أسوان للفنون الشعبية".