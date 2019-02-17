video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 23 فرقة فنون دولية ومحلية تشارك فى مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة

الأحد، 17 فبراير 2019 04:36 م
صور.. 23 فرقة فنون دولية ومحلية تشارك فى مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة مهرجان أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
إضافة تعليق
انطلق صباح اليوم، عروض للمراكب النيلية بمدينة أسوان "ديفيلة" على متنها 23 فرقة من فرق الفنون، ضمن احتفالات الافتتاح للدورة السابعة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، الذى تبدأ فعاليته اليوم الأحد 17 فبراير وحتى يوم 22 فبراير، بمشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.
 
وتضم الفرق الفنية المشاركة كلاً من "اندونيسيا واليونان وغانا والكونغو والمغرب والأردن والصين وبولندا والسودان وتوجو والجزائر وتونس وفلسطين وموريشيوس وكينيا ونيجيريا"، فضلا عن عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية وهى "الأقصر وسوهاج وبورسعيد والعريش ومطروح والشلاتين وفرقة أسوان للفنون الشعبية".
 
مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة (1)
 

مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة (2)
 

مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة (3)
 

مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة (4)
 

مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة (5)
 

مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة (6)
 

مهرجان أسوان بحضور وزيرة الثقافة (7)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فرقة نجمات الشمال المغربية بمهرجان أسوان: "welcome to aswan "

اسوان

مهرجان اسوان الدولى للثقافه والفنون

ديفيله

النيل

وزيره الثقافه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة