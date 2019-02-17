صور.. وصول مساعدات أمريكية جديدة موجهة لشعب فنزويلا

كوكوتا (رويترز)

هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية، تحمل مساعدات انسانية موجهة لشعب فنزويلا بمدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، السبت حيث يتم تخزين شحنات الطعام والأدوية وسط غموض حول كيفية ومكان توزيعها.

وتمثل المساعدات الجديدة ثانى شحنة ضخمة من المساعدات الأمريكية والدولية للفنزويليين الذين يعانى كثير منهم من صعوبة الحصول على الغذاء والدواء منذ أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا فى تحد للرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو الذى استند إلى بنود فى الدستور لإعلان نفسه زعيما للبلاد الشهر الماضى إن المساعدات ستدخل فنزويلا فى 23 فبراير، ويجادل جوايدو بأن إعادة انتخاب مادورو عام 2018 تمت بالتزييف.

لكن ما زال من غير الواضح إن كان مادورو، الذى وصف المساعدات بأنها عرض مسرحى أمريكى، سيسمح بدخول المساعدات إلى فنزويلا.

وقال جوايدو الذى كان يتحدث فى كراكاس أمام أنصاره إنه سيعلن مزيدا من التفاصيل يوم الإثنين حول خططه لإدخال المساعدات من كولومبيا والبرازيل إلى بلاده رغم معارضة مادورو.

وطالب جوايدو الجيش بالسماح بدخول المساعدات قائلا "سننظم أنفسنا إلى كتائب... الرسالة التى نريد نقلها إلى جنود القوات المسلحة هى أن أمامهم أسبوع للقيام بالشيء الصحيح، هل ستقفون إلى جانب أسركم وشعبكم أم إلى جانب المغتصب الذى ما زال يكذب؟".

وقال ليستر توليدو مندوب جوايدو فى مؤتمر صحفى فى كوكوتا، إن ملايين من الفنزويليين سيتوجهون إلى الحدود لتأمين وصول المساعدات.

وأضاف توليدو "نحن على بعد سبعة أيام قبل أن يصبح ذلك حقيقة. سنرافق الشعب، مئات الآلاف وملايين الفنزويليين.. الذين دعاهم رئيسنا خوان جوايدو والذين طلبنا منهم التوجه إلى الحدود وارتداء ملابس بيضاء فى إشارة للسلام."

وقال مسؤول أمريكى لرويترز إن المساعدات التى وصلت السبت، تزن أكثر من 200 طن لكن ممثلا للسفارة الأمريكية قال إنه ليس لديهم تقديرات لحجم الشحنة. وقال توليدو إن ثلاث طائرات ستصل فى نهاية المطاف.



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا



مساعدات إنسانية تصل فنزويلا