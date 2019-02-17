صور.. وزيرة الصحة تتفقد 100 مليون صحة لطلاب الثانوية ونور حياة لتلاميذ الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

واصلت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل اليوم الأحد، جولاتها بمحافظة الأقصر، وتفقدت العمل في مبادرة "نور حياة" لفحص تلاميذ مدرسة صلاح الدين الابتدائية بوسط مدينة الاقصر.

كمات تفقدت مبادرة 100 مليون صحة، بمدارس الثانوية العسكرية بشارع خالد بن الوليد، بمرافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وراجعت وزيرة الصحة، خلال زيارتها ملفات مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ارمنت ، ونتائج عينات المياه، مشددة على ضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لكافة النتائج، كما اطمأنت على تقديم الخدمة الطبية لمرضى الغسيل الكلوي على الوجه الأكمل، حيث تقدم وحدة الغسيل الكلوي الخدمة لـ 189 مريض شهريا، إجمالى عدد جلسات 2457 جلسه غسيل كلوي. وأعلنت وزيرة الصحة خلال تفقدها وحدة الفيروسات الكبدية بالمستشفى، عن الإنتهاء من فحص 600 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار " 100 مليون صحة"، بنسبة تخطت الـ 75% من المستهدف بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم صرف علاج لـ 6 آلاف و 670 مريض من إجمالى 9 آلاف مريض مصابون بالفيروس، وجار صرف العلاج تباعا.



























