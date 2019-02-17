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صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى قفط التعليمى لمتابعة سير العملية الطبية

الأحد، 17 فبراير 2019 11:50 ص
صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى قفط التعليمى لمتابعة سير العملية الطبية
قنا - وائل محمد
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قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمستشفى قفط التعليمى، وذلك خلال زيارتها لمحافظة قنا، لتفقد عدد من المستشفيات الحكومية، للاطمئنان والوقوف على تشغيل تلك المستشفيات، وسير العملية الطبية.
 
وقامت الوزيرة، بتفقد المستسفى للوقوف على حالتها، والتى تضم 62 سريرًا و8 أسرة عناية مركزة، ووحدة كلى صناعي، وتجولت داخل معمل وبنك للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
 
تأتى زيارة الوزيرة، ضمن جولتها الميدانية لمحافظتى الأقصر وقنا، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بعدد من المنشآت الطبية.
 
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