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صور.. مدير التعليم بالأقصر يتفقد مدرسة الفرنسيسكان والراهبات لمتابعة الأنشطة

الأحد، 17 فبراير 2019 10:50 ص
صور.. مدير التعليم بالأقصر يتفقد مدرسة الفرنسيسكان والراهبات لمتابعة الأنشطة صورة تذكارية لمدير تعليم الأقصر مع الطلاب
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد عبداللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مدرستى الفرنسيسكان المشتركة ومدرسة الراهبات للبنات، حيث حضر طابور الصباح بمدرسة الفرنسيسكان وتكريم المدرسة للطلاب المتميزين والحاصلين على أعلى الدرجات، وأشاد بمستوى التلاميذ المتميز وتاريخ المدرسة العريق.

كما توجه مدير تعليم الأقصر، لمدرسة الراهبات وتفقد انتظام الدراسة وتابع ممارسة الطالبات لبعض الأنشطة الفنية واستعدادها لخوض مسابقات الأنشطة على مستوى الإدارة، كما حضر تكريم المدرسة للطالبات المتميزات على مستوى الصفوف الدراسية.

ورافق وكيل الوزارة فى جولته حجاج أحمد مدير إدارة الاقصر التعليمية، وإميل نظير مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ويأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعه انتظام الدراسة فى الفصل الدراسى الثاني.

 

مدير التربية والتعليم بالأقصر يتفقد مرستي الفرنسيسكات والراهبات لمتابعة الأنشطة (1)
مدير التربية والتعليم بالأقصر يتفقد مرستي الفرنسيسكات والراهبات لمتابعة الأنشطة

 

مدير التربية والتعليم بالأقصر يتفقد مرستي الفرنسيسكات والراهبات لمتابعة الأنشطة (2)

صورة تذكارية لمدير تعليم الأقصر مع طلاب المدارس التاريخية

مدير التربية والتعليم بالأقصر يتفقد مرستي الفرنسيسكات والراهبات لمتابعة الأنشطة (3)

 
عبد اللطيف احمد عمران يحضر طاور الصباح فى مدرسة الفرنسيسكان

 


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