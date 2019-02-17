صور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى أطفال البدو بقرية الرملة فى سرابيط والخادم

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن سعادته البالغة بلقاء عدد من الأطفال بتجمع قرية الرملة بمنطقة أبو زنيمة التابعة لمدينة أبو زنيمة، خاصة بعد عقد عدة حوارات معهم أظهرت ذكائهم الفطرى الملحوظ وإدراكهم العالى.

وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إنة أهاب بالإهالى ضرورة الاهتمام بتعليم أبنائه،م وتنمية مهاراتهم لكونهم رجال المستقبل، كما قام بتوزيع عدد من المكافآت المالية تشجيعا لهم.

كما التقى اللواء خالد فودة، مجموعة من الشباب المتميز، والذين يشكلون نواة للجنة العليا للشباب، وأكد على شعوره بالفخر لعقد مثل هذه اللقاءات، وأمر بتشكيل لجان شبابية مختارة ومتنوعة وعقد لقاء شهرى معهم.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء لقاءه مع الأطفال بمدينة أبوزنيمة

أحد الأطفال يصفح محافظ جنوب سيناء

اللجان الشباب ومحافظ جنوب سيناء