صور .. محافظ المنوفية يفتتح مدرستين بعد تجديدهما

المنوفية - محمود شاكر

افتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مدرسة قويسنا الجديدة للتعليم الأساسى (رياض أطفال – إبتدائى - إعدادى)، بحضور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء أشرف موافى رئيس مركز ومدينة قويسنا، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير عام الإدارة التعليمية بقويسنا.

حيث قام محافظ المنوفية، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة التى تضم 520 طالب موزعين على 11 فصل دراسي، ومقامة على مساحة 1484 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه .

وقد استقبل الطلاب المحافظ بالأغانى والعروض الرياضية، وقام المحافظ بالتوقيع فى سجل الزيارات الخاصة بالمدرسة وتفقد الفصول الدراسية ، كما أجرى حوار مفتوح مع الطلاب، مؤكدا على أهمية تحصيل العلم وتنمية مهارتهم، موجها النصيحة لأبنائه الطلاب بضرورة تنظيم الوقت والجد والإجتهاد ومراجعة دروسهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد العميد إلهامى عبد المنعم أبو زيد الثانوية بنين بقويسنا، على مساحة 3900 م2 بتكلفة قدرها 8 مليون جنيه، وتضم 33 فصل دراسى ، وقام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتفقد عدد من الفصول الدراسية للاطمئنان على حضور الطلاب وسير العملية التعليمية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المنوفية هى الأولى على مستوى الجمهورية فى التعليم، وأنها الأرض الطيبة التى تجود دائما بالعلماء والعظماء والقادة على مستوى التاريخ، مشيداً بدور المعلم فى تربية الأجيال وأنهم يحملون رسالة نبيلة من أشرف الرسائل التى أكدت عليها جميع الأديان السماوية، كما أنها الأولى فى تقديم الشهداء الذين دفعوا أرواحهم حفاظا ودفاعا على أرض الوطن .

جدير بالذكر أن هيئة الأبنية التعليمية قد قامت بعمل إحلال وتجديد لكل من المدرستين، وذلك فى إطار حرص المحافظ على النهوض بالعملية التعليمية للحفاظ على مكانة المنوفية فى صدارة محافظات الجمهورية من حيث أكبر نسبة تعليم .



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة قوينا والشهد العميد إلهامى



محافظ المنوفية مع فريق الكاراتية بالمدرسة



محافظ المنوفية يتفقد المدرسة بعد افتتاحها



محافظ المنوفية مع الطلاب



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة قوينا والشهد العميد إلهامى



محافظ المنوفية بمدرسة قويسنا الجديدة

محافظ المنوفية بمدرسة قويسنا الجديدة



محافظ المنوفية مع أحد الطلاب



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة قوينا والشهد العميد إلهامى (9)



محافظ المنوفية يفتتح مدرسة قوينا والشهد العميد إلهامى

محافظ المنوفية داخل فصول مدرسة قويسنا