صور.. محافظ القليوبية يُدشن حملة "السمنة والأنيميا" بمدارس القليوبية

القليوبية - نيفين طه وإبراهيم سالم

دشن الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد حملة السمنة والأنيميا لطلبة المدارس الإبتدائية، وذلك بمدرسة حسن أبو بكر التجريبية بالقناطر الخيرية.

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بإنطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تبدء خلال الفترة من 17 فبراير وحتى 2 أبريل، بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومختار شديد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.



محافظ القليوبية يتفقد حملة السمنة والأنيميا لطلاب المدارس



محافظ القليوبية يتفقد حملة السمنة والأنيميا لطلاب المدارس



محافظ القليوبية يتفقد حملة السمنة والأنيميا لطلاب المدارس