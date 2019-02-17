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صور.. محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم يوزعان التابلت على الطلاب

الأحد، 17 فبراير 2019 11:28 ص
صور.. محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم يوزعان التابلت على الطلاب جانب من توزيع التابلت
القليوبية إبراهيم سالم
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وزع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أجهزة التابلت اللوحى على طالبات المدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، حيث بلغ عدد التابلت التى تسلمتها المحافظة 42 ألفا و 387 جهاز حاسب لوحى، بدأ تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوى العام بالمدارس الحكومية والخاصة، ومديرى الإدارات والموجهين العموم، وقيادات المديرية والإدارات التعليمية وفق القرار الوزارى 344 بما شمله من تعليمات وضوابط.
 
محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم يوزعان التابلت علي الطلاب (1)
 
وقال عجلان، إن العاملين فى مركز التطوير التكنولوجى انتهوا من تفعيل الأجهزة وتحميل المناهج التعليمية عليها، وغلق كاميرا الجهاز الأمامية والخلفية حتى لا يسمح لها بالتصوير، وبرمجته فقط للدخول على بنك المعرفة وضبط الجهاز، بحيث لا يسمح بإجراء المكالمات أو الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى أو السوشيال ميديا.
 
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يستطيع التأمين على جهاز التابلت ضد الحريق أو السرقة بشراء بوليصة تأمين عند تسلمه بـ 100 جنيه، تسدد بمكاتب البريد وليس البنوك، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل المديرية لاستلام أجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) من مخازن المدينة التعليمية، بعضوية نوار عبد الرؤوف شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية، وعضوية محمد عبد ربه بالتوجيه المالى والإدارى، وفهمى القاضى وأحمد عرفة بإدارة الأمن الإدارى بالمديرية، ومحمد سامى بإدارة الشئون القانونية، قامت باستلام أجهزة الحاسب اللوحية وتسليمها لمخازن المديرية، وتم توزيعها على الإدارات، وجارى البدء فى إجراءات التفعيل للأجهزة واستكمال إجراءات التسليم الإدارية للطلاب والمعلمين والفئات المستهدفة خلال الأيام المقبلة .
 
محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم يوزعان التابلت علي الطلاب (2)
 
وأوضح أنه تم تحديد الإدارات والفئات المستهدفة لاستلام الحاسب اللوحى، وأن التابلت الذى سيسلم للطلاب سيكون عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب ولا يرد الطالب التابلت إلا فى حالة تحويله لنظام تعليمى آخر، كما سيتم شراء بوليصة تأمينية عند الاستلام قيمتها 100 جنيه مصرى لا غير من هيئة البريد المصرى، تدفع مرة واحدة سنويا للتأمين على الجهاز ضد الحريق أو السطو.
 
وقال إن التابلت يحتوى على المحتوى الرقمى وفيديوهات تعليمية، ويتيح  للطالب الدخول على محرك البحث العلمى لشركاء بنك المعرفة، وتم تجهيز المدارس بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمى.
 
محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم يوزعان التابلت علي الطلاب (3)
 
وأضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه نظرا لأهمية الموضوع فأنه تم التنبية على جميع المدارس بأهمية تدقيق بيانات الطلبة وتسجيل البيانات الخاصة بهم بالاستمارة الألكترونية، وقاعدة البيانات المركزية، حيث أن هذة البيانات سوف يتم الاعتماد عليها فى أعمال الامتحانات الإلكترونية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمنظومة التطوير الجديدة .
 
وحول تجهيزات المدارس لاستقبال المنظومة الجديدة، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم توصيل خطوط الفيبر لـ131 مدرسة فى 12 إدارة تعليمية لاستكمال منظومة التعليم الجديدة .
 
محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم يوزعان التابلت علي الطلاب (5)
 
محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم يوزعان التابلت علي الطلاب (4)

 


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