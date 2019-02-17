صور.. محافظ الغربية يوزع مساعدات مالية وعينية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحلة

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

وزع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عدد من المساعدات المالية والعينية لأكثر من 350 حالة من الأسر الأكثر إحتياجا بقرية منشية طنبارة مركز المحلة، منها إجهزة كهربية ومفروشات وبطاطين وملابس ومراتب بمشاركة عدد من الجميعات الأهلية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بحضور وكلاء وزارات الصحة والتضامن والتموين والشباب والرياضة والتربية والتعليم، ونائبا مركز المحلة محمد مرعى وحامد جهجة، والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالغربية، والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة.

وأكد محافظ الغربية على الوقوف بجانب الأسر الأكثر إحتياجا وتوفير كافة المساعدات اللازمة لهم، مؤكداً أننا جميعا مصريين، وأن الرئيس السيسى أطلق مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا والعزب والمواطن المصرى بصفة عامة، مؤكدا أن المبادرة سيتم تعميمها على جميع قرى وعزب المحافظة الأكثر احتياجا للنهوض بها، وتوفير الخدمات والمساعدات للمواطنين بها، وأثنى المحافظ على دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى المشاركين فى المبادرة.

كما وضع محافظ الغربية حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى لخدمة قرى طنبارة ومنشية طنبارة والعزب التابعة لها، وتم اسناد المشروع للهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 170مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدرسة طنبارة الثانوية الصناعية للبنات وإلتقى بالطالبات واستمع إلى شرح عن الطاقة الشمسية من أحد المدرسين، كما تفقد أقسام الملابس الجاهزة والتريكو والتقط الصور التذكارية مع الطالبات.

وطالب الأهالى من محافظ الغربية بضم قطعة أرض للمدرسة لتوسعتها، كما تفقد المحافظ ملعب النجيل الصناعى بقرية طنبارة وطلب من محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة العمل على صيانة الملعب وتوفير كافة الاعتمادات المالية للصرف على الصيانة أولا بأول.



محافظ الغربية مع أهالى قرية طنبارة

محافظ الغربية مع أهالى قرية طنبارة



محافظ الغربية أثناء توزيعة مساعدات مالية على الأسر



محافظ الغربية أثناء توزيعة مساعدات مالية على الأسر