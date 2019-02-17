video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ السويس: نقل متعلقات سكان عقار آيل للسقوط لإزالته

الأحد، 17 فبراير 2019 01:14 م
صور.. محافظ السويس: نقل متعلقات سكان عقار آيل للسقوط لإزالته محافظ السويس يتفقد العقار الأيل للسقوط
السويس - السيد فلاح
إضافة تعليق

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعمال إخلاء العقار الآيل للسقوط بشارع القاضى بمنطقة الغريب بحى السويس من المنقولات متعلقات السكان بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وكلف محافظ السويس، المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان ببدأ العمل فورًا فى نقل المنقولات بعد توفير حى السويس للمعدات وسيارات نقل.

وأكد "صقر" على البدء فى الإزالة فور نقل المتعلقات، مشددًا على البدء بالأدوار العليا حرصًا على سلامة المبانى المجاورة.

وأشار المحافظ على مدير عام الاسكان بالتواجد المستمر مع حى السويس حتى الانتهاء من إزالة العقار ونقل ناتج الهدم أولا بأول وتقديم اى تسهيلات لانجاز العمل.

رافق محافظ السويس كلا من اللواء حسن ترك مساعد مدير أمن السويس والمهندس محمود فوزي، رئيس حى السويس وأمل أحمد سكرتير حى السويس والإدارات الهندسية بالحى ومهندسى مديرية اللإسكان والحماية المدنية والمرور واللإزمات والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (1)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (3)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (4)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (5)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (6)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (7)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (8)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (9)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (10)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (11)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (12)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة (13)
نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ السويس يتابع تطوير مدينة الإيمان وإنشاء ملعب خماسى بالبراجيلى وإسكان الزواج الحديث

السويس

اخبار السويس

محافظه السويس

محافظ السويس

اخبار المحافظات

عقار ايل للسقوط

منطقة الغريب




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة