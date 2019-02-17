صور.. محافظ السويس: نقل متعلقات سكان عقار آيل للسقوط لإزالته

السويس - السيد فلاح

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعمال إخلاء العقار الآيل للسقوط بشارع القاضى بمنطقة الغريب بحى السويس من المنقولات متعلقات السكان بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وكلف محافظ السويس، المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان ببدأ العمل فورًا فى نقل المنقولات بعد توفير حى السويس للمعدات وسيارات نقل.

وأكد "صقر" على البدء فى الإزالة فور نقل المتعلقات، مشددًا على البدء بالأدوار العليا حرصًا على سلامة المبانى المجاورة.

وأشار المحافظ على مدير عام الاسكان بالتواجد المستمر مع حى السويس حتى الانتهاء من إزالة العقار ونقل ناتج الهدم أولا بأول وتقديم اى تسهيلات لانجاز العمل.

رافق محافظ السويس كلا من اللواء حسن ترك مساعد مدير أمن السويس والمهندس محمود فوزي، رئيس حى السويس وأمل أحمد سكرتير حى السويس والإدارات الهندسية بالحى ومهندسى مديرية اللإسكان والحماية المدنية والمرور واللإزمات والمتابعة الميدانية بالمحافظة.



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة



نقل متعلقات سكان عقار شارع القاضي والبدء في الإزالة