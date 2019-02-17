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الأحد، 17 فبراير 2019 03:03 م
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صور.. كوريا الجنوبية تحتفل باكتمال القمر الأول من العام الصينى الجديد

الأحد، 17 فبراير 2019 02:01 م
صور.. كوريا الجنوبية تحتفل باكتمال القمر الأول من العام الصينى الجديد
رويترز
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انطلقت الاحتفالات فى كوريا الجنوبية ابتهاجا بالقمر الجديد وبدء موسم الحصاد، حيث كانت كوريا، منذ زمن طويل، مجتمعا يقوم اقتصادها على أساس الزراعة، وبطبيعة الحال ، فقد كان موسم الحصاد شيئا ذا أهمية فى هذا البلد.

احتفالات فى كوريا الجنوبية
احتفالات فى كوريا الجنوبية

 

والقمر المكتمل الأول فى العام القمرى يطلق عليه يوم "جيونغول دايبوريوم" وهو يأتى مع بداية الموسك الزراعى وبالتلى فانه يعتبر مناسبة تحظى بأهمية كبيرة، ويقوم الكوريون بأداء الصوات فى مواجهة القمر المكتمل من أجل حظ سعيد .
 
أحد المشاركين فى الاحتفالات
أحد المشاركين فى الاحتفالات
ألعاب نارية للاحتفال باكتمال القمر فى كوريا الجنوبية
ألعاب نارية للاحتفال باكتمال القمر فى كوريا الجنوبية
جانب من الاحتفال باكتمال القمر الأول فى العام الصينى الجديد
جانب من الاحتفال باكتمال القمر الأول فى العام الصينى الجديد
صبى يشارك فى الاحتفالات
صبى يشارك فى الاحتفالات
عدد من المحتفلين
عدد من المحتفلين
مجموعة من المشاركين فى الاحتفالات
مجموعة من المشاركين فى الاحتفالات

 


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