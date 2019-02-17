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صور.. قافلة طبية تفحص النزلاء بالسجون.. ويوفر الأدوية

الأحد، 17 فبراير 2019 11:25 ص
صور.. قافلة طبية تفحص النزلاء بالسجون.. ويوفر الأدوية قافلة طبية
كتب محمود عبد الراضي
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وجه قطاع السجون قافلة طبية إلى سجن الوادى الجديد تضم مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم، حيث أسفرت جهود القوافل عن توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لهم.
 
وفى سياقٍ متصل فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، تم توجيه قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية لمنطقة "سجون جمصة" لتطعيم النزلاء كإجراء وقائى.
 
وقام فريق عمل من مديرية الصحة بالدقهلية وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من نزلاء "سجن شديد الحراسة – ليمان جمصة "، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم.
 
علاج السجناء
علاج السجناء

فحص السجناء
فحص السجناء

فحص النزلاء
فحص النزلاء

 


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