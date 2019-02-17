صور.. ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بمطعم شهير بالإسكندرية

أسفرت الحملة التموينة التى شنتها، مديرية التموين والتجارة الداخلية، على أحد المطاعم الشهير بالمحافظة، للمرور والتفتيش على أماكن تجهيز اللحوم والوجبات والثلاجات، عن وجود كميات من اللحوم مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 248 كجم لحوم، و90 كجم دهون، و35 لحم ضأن، و627 كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات، ومذبوحة خارج المجازر، ومختومة باختام مزورة، ووجود لحوم فاسدة ظاهريا وغير صالحة.

وشارك فى الحملة، محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وسليمان الطيب مدير ادارة رقابة المديرية، والنقيب محمد مجدى رئيس مباحث تموين غرب، والمهندس محمود القلش مسئول الإعلام، بالاشتراك مع الطب البيطرى

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وعمل تقرير من الطب البيطرى، وتشميع الثلاجات، للعرض على وكيل النائب العام.



















