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الأحد، 17 فبراير 2019 02:58 م
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صور.. شرطة بيلاروسيا تحتفل بـ"شتاء المرح" فى العاصمة مينسك

الأحد، 17 فبراير 2019 02:54 م
صور.. شرطة بيلاروسيا تحتفل بـ"شتاء المرح" فى العاصمة مينسك
رويترز
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احتفلت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الأحد، بما يسمى "شتاء المرح"، حيث يتم فيها تقديم العديد من العروض التى تلفت نظر قطاع كبير من المواطنين فى العاصمة مينسك.

أحد العروض التى قدمتها القوات الخاصة البيلاروسية
أحد العروض التى قدمتها القوات الخاصة البيلاروسية

 

وقد قامت قوات الشرطة البيلاروسية بعدد من العروض المرحة والسباقات، فى شوارع العاصمة، حيث جذبت أعداد كبيرة من المواطنين، والذين اصطفوا لمشاهدتهم.

أم تقدم لإبنها الطعام قبل مشاركته فى شتاء المرح
أم تقدم لإبنها الطعام قبل مشاركته فى شتاء المرح
جانب من العروض
جانب من العروض
جندى يتسلق عمود خشبى
جندى يتسلق عمود خشبى
جندى يستغرض مهاراته الرياضية
جندى يستعرض مهاراته الرياضية
جندى يضع رأسه فى النار
جندى يضع رأسه فى النار
جنود بيلاروس يقومون بعرض فى شتاء المرح
جنود بيلاروس يقومون بعرض فى شتاء المرح
جنود تقدم أحد العروض فى شتاء المرح
جنود يقدمون أحد العروض فى شتاء المرح
عرض بشوارع مينسك احتفالا بالفعالية
عرض بشوارع مينسك احتفالا بالفعالية
عناصر من شرطة بيلاروسيا يشاركون فى الاحتفال
عناصر من شرطة بيلاروسيا يشاركون فى الاحتفال
عنصر بالقوات الخاصة يقوم بعرض أثناء فعالية شتاء المرح
عنصر بالقوات الخاصة يقوم بعرض أثناء فعالية شتاء المرح
فقرة راقصة
فقرة راقصة

 


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